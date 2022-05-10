المدينة المنورة 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واس‎اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة، كمركز تدريبي معتمد لأطباء برنامج البورد السعودي للنساء والتوليد في تخصصات العقم والغدد الصماء والأمومة والأجنة، وذلك لمدة 4 سنوات.وأوضـح تجمـع المدينة المنورة الصحـي، أن هـذا الاعتـمـاد يـأتي بنـاءً على التقريـر المعتمـد مـن اللجنة المشكلة للاعتماد البرامجـي مـن الهيئـة، حيـث أقـرت الهيئـة اعتماد المدينة الطبية كجهـة تدريبية تقُدم هذه الدورات التدريبية، لافتةً أن هذا الاعتماد يضاف إلى سلسلة مـن الاعتمادات التـي تحققـت للمدينـة الطبية مؤخراً في العديـد مـن التخصصات الطبية.// انتهى //13:00ت م0079