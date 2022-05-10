حضرموت 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسقدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، خدماته الطبية المتنوعة لـ 325 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر أبريل 2022م؛ بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وجرى خلال المشروع تقديم 3.215 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 65% ونسبة الإناث 35%، بينما شكّلت نسبة النازحين 14% والمقيمين 86% من إجمالي المستفيدين، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 160 مريضًا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي والتي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 165 مريضًا.ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.// انتهى //13:02ت م0080