جدة 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسأوضحت صحة جدة أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية بمستشفياتها بلغ ( 267,994) مستفيداً، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 2022م, فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات أقسام الطوارئ ( 205,229 ) مستفيداً.وأضافت أن عدد العمليات التي أجريت بلغ ( 13,105) عمليات جراحية، شملت معظم التخصصات الطبية، و تنوعت ما بين عمليات كبرى و صغرى و طارئة، لافتةً الانتباه إلى أن عدد التدخلات الجراحية في القساطر القلبية التي أُجريت خلال نفس الفترة بلغ (1,715) قسطرة قلبية.// انتهى //13:03ت م0081