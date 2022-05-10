الرياض 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, معالي المستشار بالديوان الملكي المهندس إبراهيم بن محمد السلطان الذي قدم التهنئة لسموه بعيد الفطر المبارك.وأعرب سمو أمير منطقة الرياض عن شكره لمعاليه، سائلًا الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.// انتهى //13:07ت م0083