جازان 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسعالجت أمانة منطقة جازان خلال الربع الأول من العام الحالي 2022م، 5346 بلاغاً خاصاً بالأرصفة والطرق بمواقع متفرقة بالمنطقة.وأكدت الأمانة مباشرتها أعمال معالجة الأرصفة والطرق فور تلقيها البلاغات عبر الرقم الموحد 940، مشيرةً إلى أن أعمال المعالجة مستمرة في إزالة التشوه البصري ومعالجة أسبابه، حيث تعمل الفرق الميدانية على مدار اليوم لمعالجة البلاغات بشكل فوري.// انتهى //13:07ت م0084