الرياض 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واستشارك جامعة الجوف في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، الذي تنظمه وزارة التعليم خلال الفترة من 8-11 مايو, 2022 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض, والذي يحمل عنوان "التعليم في مواجهة الأزمات: الفرص والتحديات".وتستعرض الجامعة في جناحها المشارك برامج البكالوريوس والدراسات العليا التي تقدمها الجامعة، إضافة إلى استعراض عدد من المنجزات النوعية التي حققتها الجامعة، ويشمل ذلك التصنيفات الدولية والاعتمادات المؤسسية والأكاديمية، إضافة إلى استعراض مبادرات الجامعة إلى جانب أبرز محاور خطتها الإستراتيجية الثانية، وتجربتها في تطبيق معايير الجودة والحوكمة.وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله الشايع، أن هذه المناسبة العلمية الثقافية تعد ظاهرة مميزة بحضور هذا العدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية والإقليمية، ويأتي هذا تأكيدًا لمكانة المملكة عالميًا.وأشار الدكتور الشايع إلى أن مثل هذه التظاهرات العلمية تعد فرصة للقاء المهتمين بالعملية التعليمية، محليًا وخارجيًا، مما يعد إضافة مهمة للمسيرة التعليمية خاصة التعليم العالي.وأكد أن تجربة المملكة الرائدة في التعليم، خاصة خلال جائحة كورونا تعد من التجارب الناجحة والفريدة، من خلال المنظومة التعليمية الإلكترونية المتميزة، لكل مستويات التعليم، سواءً العام أو التعليم العالي. مما جعل العملية التعليمية تسير على أكمل وأتم وجه, لافتًا الانتباه إلى أن الدعم غير المحدود من القيادة -أيدها الله- للتعليم حقق لمؤسساتنا التعليمية نقلة نوعية مما أهلها للمنافسة عالميًا.// انتهى //14:00ت م0105