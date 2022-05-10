الرياض 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسأعلنت شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران (SAEI) عن إطلاقها لمشروع تعاوني مع شركة (Stellar Blu)، لتوفير وتركيب ودعم حلول الإنترنت الهوائي المتقدم تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للطيران وحرصاً منها على توفير أفضل الخدمات وتعزيز تجربة الضيوف أثناء الرحلات، وذلك عبر اتفاقية بين الطرفين جرت اليوم خلال مؤتمر مستقبل الطيران المقام بالرياض في الفترة من 9-11 مايو 2022.وبموجب هذا التعاون، ستتوفير تقنيات متطورة تعتمد عليها الشركة على مدار السنوات القادمة حيث ستعمل شركة (Stellar Blu) بالتعاون مع (SAEI)، على تعزيز دورها كمركز متميز للاتصال الشبكي الجوي في المنطقة, كما تستهدف هذه الشراكة الإستراتيجية تعزيز دور شركة الخطوط السعودية ورفع قدرتها على تزويد عملاءها الحاليين من شركات الطيران ومن الجهات الحكومية بتكنولوجيا متكاملة.وستوفر شركة (Stellar Blu) تكنولوجيا (300Falcon) التي تتيح لشركات الطيران الاستفادة من العديد من مزودي خدمات الاتصال الجوي عبر الأقمار الصناعية، وبالتالي تمكين شركات الطيران من توفير خدمة الاتصال الدائم بشبكة الإنترنت لعملائها، وتحقيق أفضل مستويات الأداء حيث ستتيح للضيوف الاستمتاع بخاصية البث المباشر وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، وتقدم لهم ذلك تجربة فريدة يطلق عليها "تجربة الإنترنت المنزلي في السماء".// انتهى //14:02ت م0107