الرياض 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واساستقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد اليوم في مقر الصندوق بالرياض، معالي وزير النقل بجمهورية تونس الشقيقة ربيع المجيدي والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومشاريع وبرامج الصندوق التي يمولها في جمهورية تونس، إضافة إلى متابعة سير أعمال تنفيذها.وعبّر معالي وزير النقل التونسي عن شكره وامتنانه لحكومة المملكة على دعم المشاريع التنموية، مثمنًا جهود الصندوق السعودي للتنمية في إسهامه وتمويله لتلك المشاريع، مشيرًا إلى أن المشاريع والبرامج التي قدمتها المملكة من خلال الصندوق تسهم في تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية للسكان في تونس، حيث لها الأثر الإيجابي والملموس على حياة المستفيدين.يذكر أن حكومة المملكة قدمت من خلال الصندوق السعودي للتنمية 30 قرضًا تنمويًا للإسهام في تمويل وتنفيذ (28) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا بالإضافة إلى 4 منح كريمة، وذلك في قطاعات التعليم والمياه والصرف الصحي والنقل والمواصلات والصحة والطاقة والبنية التحتية والتنمية الريفية في تونس.// انتهى //14:09ت م0108