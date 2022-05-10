جدة 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، رئيس محكمة الأحوال الشخصية الشيخ عمر الريش, والذي قدم التهنئة لسموه بمناسبة عيد الفطر المبارك .واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن أعمال المحكمة ودورها في الفصل في المسائل المتعلقة بالحقوق الشخصية.// انتهى //14:09ت م0109