الرياض 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على كافة المحافظات والمراكز والقطاعات المعنية , أهمية التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء في التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2022م الذي تنطلق أعماله اليوم.كما حث سموه سكان المنطقة من مواطنين ومقيمين على التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء وباحثيها الميدانيين، وتقديم المعلومات المطلوبة من خلال أحد الطرق المتاحة سواء من خلال استمارة العد الذاتي أو زيارة محطات العد الذاتي بمراكز التسوق أو من خلال العد الميداني، مشيراًإلى أهمية المعلومات المقدمة لصناع القرار في رسم الخطط والاستراتيجيات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة في هذا الوطن.// انتهى //14:28ت م0112