الرياض 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسنظم جهاز الشرطة الخليجية التابع للأمانة المساعدة للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورشة عمل حول مبادرة جهاز الشرطة الخليجية والمتعلقة بالمطلوبين دولياً للأجهزة الشرطية في دول مجلس التعاون، خلال الفترة من 9-8 مايو 2022م، وذلك بمقر الأمانة العامة بالرياض.وجرى خلال الورشة عرض مدى أهمية المبادرة وإسهامها نحو تعزيز التعاون الخليجي المشترك لملاحقة المطلوبين وتقديمهم للعدالة، كما اشتملت الورشة على عرض التجربة الأوروبية في إنشاء الفريق الأوروبيAENFAST المعني بملاحقة المطلوبين لدول الاتحاد الأوروبي، بمشاركة خبراء من وكالة الشرطة الأوروبية (اليوروبول).وفي ختام الورشة بحث المشاركون عن أهمية الحلول والمقترحات المناسبة التي تعزز تطبيق المبادرة وإمكانية اعتمادها من الجهات المختصة وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في دول مجلس التعاون.// انتهى //14:32ت م0113