الرياض 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسوقّعت جامعة جدة اتفاقية انضمامها لعضوية الفهرس السعودي الموحد "فهارس"، حيث وقع اتفاقية العضوية من الجامعة عميدة عمادة مصادر المعرفة الدكتورة آلاء معتوق مجاهد ومن جانب المكتبة مدير مشروع الفهرس السعودي الموحد عثمان محمد الأسمري.وبين نائب الأمين العام المكلف لمكتبة الملك فهد الوطنية سليمان بن يوسف المسعود أن الفهرس السعودي الموحد نموذج حيّ للجهود البارزة التي تقوم بها مكتبة الملك فهد الوطنية في سبيل بناء قاعدة معلوماتية موحدة لجميع الأوعية والمحتويات السعودية من الكتب والمجلدات وغيرها، والهدف من المشروع خدمة الثقافة وتطوير المكتبات السعودية ومواكبة معطيات العصر المعرفية في ظل المستجدات العلمية والتقنية والاحتياجات المتزايدة من قبل المستفيدين لتقديم خدمات فاعلة ومؤثرة خاصة بالإنتاج الفكري السعودي والتعاون بين جميع الجامعات والمكتبات السعودية، مؤكداً أن انضمام جامعة جدة يسهم في تغذية قاعدة الفهرس السعودي الموحد ويفيد الباحثين كونه إضافة نوعية ومعرفية.يذكَر أن مكتبة الملك فهد الوطنية تتطلع من مشروع الفهرس الموحد إلى بناء مرجعية وطنية لتوحيد الممارسات الفنية، وتوفير الأدوات والآليات المعيارية لذلك، وترشيد الإنفاق المالي الموجّه لاقتناء ومعالجة أوعية المعلومات المتعددة بلغاتها المختلفة من خلال الخدمات المقدمة (الفهرسة التعاونية، وتقاسم المصادر، والإعارة التبادلية، وتنمية المجموعات) وتطوير مشاريع معلوماتية ومعرفية ذات عوائد حقيقية، وتنسيق وتفعيل التعاون بين مختلف مؤسسات المعلومات داخل المملكة، والإسهام الفعال في تأهيل مختلف المكتبات ومؤسسات المعلومات داخل المملكة، وتطوير مواردها البشرية من خلال إعداد وتطوير برامج التدريب والتأهيل والإشراف، وإسهام المملكة الفعال في المشاريع الببليوجرافية الدولية وتنظيم المعلومات.// انتهى //14:38ت م0114