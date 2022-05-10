عام / صحة الأحساء تُنفّذ جولات رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
الثلاثاء 1443/10/9 هـ الموافق 2022/05/10 م واس
الأحساء 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واس
نفّذت صحة الأحساء 371 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة من 26 / 4 / 2022م حتى 7 / 5 / 2022م, بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا
(كوفيد-19) .
وشملت الجولات 72 زيارة للمستشفيات، و156 زيارة للمجمعات الطبية، و143 زيارة لقطاع المنشآت الصيدلانية.
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14:38ت م
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