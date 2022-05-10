الأحساء 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسنفّذت صحة الأحساء 371 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة من 26 / 4 / 2022م حتى 7 / 5 / 2022م, بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا(كوفيد-19) .وشملت الجولات 72 زيارة للمستشفيات، و156 زيارة للمجمعات الطبية، و143 زيارة لقطاع المنشآت الصيدلانية.// انتهى //14:38ت م0115