نجران 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسنوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، برعاية واهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تقوم على التناصح بالحسنى والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكل ما يدعم ويعزز الاعتدال والوسطية، ونبذ التطرف والتشدد.جاء ذلك خلال تدشين سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، حملة "اعتزاز" بحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بنجران سعيد بن مشبب القحطاني، الذي قدم شرحاً عن الحملة وما تتضمنه من فعاليات وجولات ميدانية وبرامج توعوية تهدف إلى تعزيز الانتماء، وإبراز الاعتزاز بالهوية الإسلامية السمحة وقيمنا العريقة وبمنجزات وطننا العظيم، وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠، عبر وسائل توعوية متنوعة، ومواد إعلامية مقروءة ومرئية ومسموعة.// انتهى //14:39ت م0116