الرياض 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسأبرمت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مع هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار" اليوم، اتفاقية لتبادل الاستشارات والمعلومات والخبرات المشتركة، وتبنّي سياسات ونظم تعزز كفاءة رأس المال البشري وزيادة جودتها ومرونتها وقدرتها التنافسية، بهدف المواءمة بين مخرجات التدريب ومتطلبات سوق العمل بما يُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.ووقع الاتفاقية التي جاءت في إطار فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، كلٌ من المدير التنفيذي للاستثمار وتطوير الأعمال التجارية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عصام عبدالله الجرباء، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب (مسار) محمد علي الخيري.وتتضمن الاتفاقية الارتقاء بجودة المخرجات التدريبية ورفع الكفاءة والفاعلية من خلال الأنظمة والإجراءات التي تُعزز مكانة التدريب محلياً، وتستهدف تطوير العمليات المؤسسية وضمان ثقافة التقييم الذاتي، إضافة إلى إيجاد فرص عديدة ومتنوعة ومستدامة يُمكن الاستفادة منها في تعزيز محتوى البرامج التدريبية وتعزيز موثوقيتها مؤسسياً وبرامجياً وفق أفضل المعايير المعتمدة.// انتهى //14:39ت م0117