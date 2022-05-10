الرياض 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسالتقى معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد بن عبدالله السبتي بمقر الهيئة اليوم، بالوفد الزائر من البنك الدولي للتعليم برئاسة المدير الدولي في مجموعة البنك ووزير التعليم في البيرو سابقًا معالي الدكتور خيمي سافيدرا.وجرى خلال اللقاء مناقشة التوجهات الإستراتيجية لتقويم التعليم والتدريب الهادف لضمان جودة التعليم والتدريب وضبطها، إضافة إلى مخرجات التعاون الفني القائم بين الهيئة والبنك، ومناقشة مجالات التعاون الفني المستقبلي بين الجهتين.يذكر أن الهيئة تعمل على استمرار التعاون المثمر مع المنظمات الدولية، مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والرابطة الدولية لتقويم التعليم، بما يواكب المكانة العالمية للمملكة العربية السعودية.// انتهى //14:40ت م0118