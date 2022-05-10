جنيف 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسدعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو إلى مواصلة تقديم الدعم الإنساني والمساعدات الغذائية لإنقاذ الأرواح في أفغانستان، مؤكدة أن مستوى المساعدات إلى أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة أدى إلى تفادي كارثة إنسانية.وأكد ممثل الفاو في أفغانستان ريتشارد ترينشارد أن الأزمة لازالت مستمرة بسبب انعدام الأمن الغذائي الحاد في جميع أنحاء البلاد،والذي أدت إليه عدة عوامل كالجفاف المستمر والأزمة الاقتصادية وتزايد الديون، ما يحرم ٢٠ مليون أفغاني من الغذاء، مشيراً إلى الحاجة الملحة إلى الدعم العاجل ،في ظل ارتفاع أسعار الغذاء ومدخلات القطاع الزراعي التي أثرت سلبًا على قدرة الأفغان الشرائية للطعام.وشددت الفاو على ضرورة توسيع نطاق المساعدات الغذائية المنقذة للحياة في أفغانستان ، ووصولها سريعًا لمن يعانون من المستوى الرابع والخامس من انعدام الأمن الغذائي الحاد قبل الانزلاق إلى الكارثة.// انتهى //14:44ت م0119