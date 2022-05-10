الدوحة 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار 62.86 نقطة، أي ما نسبته 0.47%، ليصل إلى 13 ألفا و450.01 نقطة.وجرى خلال جلسة اليوم تداول 345 مليونا و602 ألف و249 سهما، بقيمة مليار و137 مليونا و243 ألفا و76.064 ريالا، نتيجة تنفيذ 28698 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسعار 30 شركة، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //15:20ت م0127