الباحة 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, تعازيه ومواساته إلى الإعلامي سفر بن محمد الغامدي في وفاة والده -رحمه الله-, الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض .وسأل سموه الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جانبهم أعربت أسرة الغامدي عن شكرهم وبالغ امتنانهم لسمو أمير منطقة الباحة على تعازيه, داعين الله بأن يمتعه بموفور الصحة والعافية.// انتهى //15:35ت م0129