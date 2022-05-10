حائل 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير ‏منطقة حائل أن النعم في الوطن متعددة بوجود قيادة حكيمة داعمة لكل ‏توجه رائد وتعاون مستمر بين القطاع الحكومي والأهلي في المجالات ‏الخيرية وغيرها . ‏جاء ذلك خلال رعايته في مكتبه اليوم، حفل مراسم توقيع اتفاقية عمل ‏بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة وجمعية حفظ النعمة ‏الخيرية بحائل .‏ومثّل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في الاتفاقية المدير العام الدكتور ‏فهد الحسني، فيما مثّل جمعية حفظ النعمة الخيرية رئيس مجلس ‏إدارتها عبد العزيز المشهور.وتأتي الاتفاقية استكمالاً لتوقيع وزارة البيئة والمياه والزراعة اتفاقية ‏تمكين المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات حفظ النعمة من تنفيذ برامج ‏حفظ النعمة للحد من فقد وهدر الغذاء بالتعاون والشراكة مع فروع ‏الوزارة، والمؤسسة العامة للحبوب على مستوى مناطق ومدن ومحافظات ‏المملكة.‏كما تتولى الوزارة الإشراف المباشر على تنفيذ البرامج والمبادرات، ‏وإقامة البرامج التوعوية المشتركة للحد من الفقد والهدر في الغذاء وتجنب ‏الإسراف وأهمية الأمن الغذائي، ودعم المجلس في تسجيل المعلومات ‏الخاصة بالأنشطة من خلال الربط التقني بمنصات الوزارة، فيما يتولى ‏المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات حفظ النعمة تنفيذ البرامج ‏والمبادرات التي تُسند للجمعيات من خلال لجانه، أو من خلال جمعيات ‏حفظ النعمة المنتشرة في جميع مناطق المملكة .‏// انتهى //15:46ت م0133