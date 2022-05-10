اجتماعي / سمو أمير منطقة حائل يرعى توقيع اتفاقية عمل لحفظ النعمة
الثلاثاء 1443/10/9 هـ الموافق 2022/05/10 م واس
حائل 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واس
أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل أن النعم في الوطن متعددة بوجود قيادة حكيمة داعمة لكل توجه رائد وتعاون مستمر بين القطاع الحكومي والأهلي في المجالات الخيرية وغيرها .
جاء ذلك خلال رعايته في مكتبه اليوم، حفل مراسم توقيع اتفاقية عمل بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة وجمعية حفظ النعمة الخيرية بحائل .
ومثّل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في الاتفاقية المدير العام الدكتور فهد الحسني، فيما مثّل جمعية حفظ النعمة الخيرية رئيس مجلس إدارتها عبد العزيز المشهور.
وتأتي الاتفاقية استكمالاً لتوقيع وزارة البيئة والمياه والزراعة اتفاقية تمكين المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات حفظ النعمة من تنفيذ برامج حفظ النعمة للحد من فقد وهدر الغذاء بالتعاون والشراكة مع فروع الوزارة، والمؤسسة العامة للحبوب على مستوى مناطق ومدن ومحافظات المملكة.
كما تتولى الوزارة الإشراف المباشر على تنفيذ البرامج والمبادرات، وإقامة البرامج التوعوية المشتركة للحد من الفقد والهدر في الغذاء وتجنب الإسراف وأهمية الأمن الغذائي، ودعم المجلس في تسجيل المعلومات الخاصة بالأنشطة من خلال الربط التقني بمنصات الوزارة، فيما يتولى المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات حفظ النعمة تنفيذ البرامج والمبادرات التي تُسند للجمعيات من خلال لجانه، أو من خلال جمعيات حفظ النعمة المنتشرة في جميع مناطق المملكة .
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