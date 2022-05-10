الرياض 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضًا 305.54 نقاط ليقفل عند مستوى 13509.31 نقاط, بتداولات بلغت قيمتها 9.4 مليارات ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 180 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 47 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 151 شركة على تراجع.وكانت أسهم اتحاد الخليج الأهلية، والحكير، ووفرة، وعذيب للاتصالات، وعناية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ساب، والرياض، ومعادن، والعربي، والبلاد الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.58% و 7.13%.فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ودار الأركان، والراجحي، وإس تي سي، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وإس تي سي، ومعادن، وسابك للمغذيات الزراعية، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 381.30 نقطة ليقفل عند مستوى 23094.51 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 27 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 1887 صفقة.// انتهى //15:47ت م0134