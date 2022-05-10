جدة 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسيدشن صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة غدًا مشروع تطوير حديقة وممشى الأمير ماجد على مساحة إجمالية تقدر بـ 130 ألف م2، وبتكلفة تصل إلى نحو 80 مليون ريال، وذلك تزامنا مع موسم جدة 2022م .وبيّنت أمانة محافظة جدة أن المشروع يأتي ضمن مبادرة "أنسنة المدن وتحسين جودة الحياة" التي تُعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م، مشيراً إلى أن الحديقة ستكون ضمن المواقع التي ستحتضن فعاليات الموسم المتنوعة نظراً لما تتميز به من مرافق ومساحات وتصاميم، وطاقة استيعابية لعدد كبير من الزوار .وأضافت أن مشروع تطوير الحديقة والممشى يُعد الأكبر من نوعه على مستوى مدينة جدة، ويهدف إلى زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، ورفع مستوى ممارسة الرياضة لاحتواء الموقع على مسارات للمشي، كما يشكل متنفساً مميزاً للسكان والزائرين، ويوفر بيئة ترفيهية آمنة وجاذبة.// انتهى //15:49ت م0135