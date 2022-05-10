جدة 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن رفضها وإدانتها للتصريحات الإسرائيلية حول السيادة المزعومة على مدينة القدس المحتلة، وعملية هدم بناية عائلة الرجبي في بلدة سلوان، التي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.وأكدت المنظمة دعمها الثابت لحق الشعب الفلسطيني في السيادة الكاملة على مدينة القدس الشرقية باعتبارها عاصمة دولة فلسطين، مجددة إدانتها لكل المواقف والإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي فيها، بما في ذلك سياسة الاستيطان الاستعماري وهدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، ومحاولة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.كما حملت المنظمة إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استمرار هذه الجرائم والاعتداءات التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته يوميًا، مطالبة في الوقت نفسه المجتمع الدولي وخصوصاً مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته تجاه إنفاذ قراراته والضغط على إسرائيل، من أجل وقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.// انتهى //15:57ت م0137