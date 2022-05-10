القاهرة 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واستستضيف القاهرة أعمال المؤتمر الدولي الـ (33) للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف المصرية في سبتمبر المقبل تحت عنوان "الاجتهاد ضرورة العصر"، بمشاركة أصحاب المعالي وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية والمفتين في الدول العربية والإسلامية.وسيتناول المؤتمر عدة محاور مهمة، منها أهمية الاجتهاد كضرورة مُلِحّة في العصر الحاضر، وأصول الاجتهاد وضوابطه، والمسؤولية الفردية والجماعية تجاه قضية المناخ، وكذلك موقع الإضرار بالبيئة من الأحكام الشرعية.ويهدف المؤتمر إلى بناء وتكوين وإعداد وتأهيل العلماء المؤهلين للاجتهاد، وتسليط الضوء على مستجدات القضايا الحياتية كالتعامل بالعملات الافتراضية ونظرة المؤسسات الوطنية الاقتصادية والأمنية لها، فضلاً عن استعراض المعطيات الطبية والبيطرية والاقتصادية والقوانين الدولية وعلاقتها بالإفتاء الشرعي.// انتهى //16:12ت م0139