الرياض 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسالتقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في مكتبه اليوم برئيس منتدى علماء أفريقيا رئيس التجمع الثقافي الإسلامي بمورتانيا وغرب أفريقيا الشيخ محمد الحافظ النحوي.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتصل بخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته.ونوه الشيخ النحوي بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم والعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، مشيداً بالدور الذي تضطلع به وزارة الشؤون الإسلامية في نشر منهج الوسطية والاعتدال والتصدي للغلو والتطرف والعناية بكتاب الله طباعة ونشرًا وتعليماً.وفي ختام اللقاء قدّم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشيخ النحوي هدية تذكارية من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، كما التُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //16:44ت م0146