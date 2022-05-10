الرياض 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسوقّع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية اليوم اتفاقية تعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، تهدف إلى تطوير سبل التعاون والشراكة بينهما في عدد من المجالات العلمية؛ لتعزيز الثقافة العربية، وتكامل العمل بين المؤسسات العلمية والثقافية، وتنمية العلاقات العلمية والعملية والإفادة المتبادلة.ومثّل المجمع في التوقيع على الاتفاقيةمدير إدارة الإستراتيجية والتطوير المؤسسي المهندس سلطان بن عبدالرحمن الثنيان، في حين مثّلت الجامعة عميدة كلية الآداب فيها الدكتورة مشاعل بنت علي العكلي.ونصّت الاتفاقية على التعاون بين الفريقين لإجراء بحوث علمية مشتركة حول اللغة العربية، والتعاون لإجراء دراسات حول التعريب، وانتشار اللغة العربية واستخدامها في المجالات الأدبية المختلفة.كما نصّت الاتفاقية على تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة المشتركة، وإجراء دراسات مشتركة حول تقنيات الذكاء الاصطناعي في فهم اللغة العربية وإنتاجها، وحول الأدوات الحاسوبية لتسريع وتيرة الأبحاث في مجال حوسبة اللغة العربية، وإنشاء برامج لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والإفادة من قواعد البيانات الخاصة بالإنتاج العلمي والثقافي المتوفرة لدى كل طرف، وإصدار معاجم متخصصة في لهجات المملكة المتداولة، والتعاون والمشاركة في المؤتمرات والمعارض التي يقيمها مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وتبادل المعلومات والخبرات التي تعزز تنفيذ بنود هذه الاتفاقية.وتأتي هذه المذكرة لتحقيق أحد أهداف المجمع الرئيسة في خدمة اللغة العربية والمحافظة على سلامتها نطقًا وكتابة، والنظر في فصاحتها وأصولها وأساليبها وضوابطها وقواعدها، وتيسير تعلمها وتعليمها داخل المملكة وخارجها لتواكب المتغيرات الحديثة في جميع المجالات.// انتهى //16:46ت م0147