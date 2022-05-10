القاهرة 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 9ر5 مليارات جنيه ليصل إلى 706 مليارات جنيه، بعد تعاملات كلية بالسوق بلغت 9ر2 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة سوق الأسهم 613 مليون جنيه.وانخفض مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 87ر0% مسجلاً 45ر10811 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 74ر0% ليصل إلى 2ر1847 نقطة، وخسر مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا 87ر0% من قيمته، مُنهيًا التعاملات عند مستوى 35ر2808 نقاط.// انتهى //16:58ت م0148