عمّان 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسانطلقت في العاصمة الأردنية عمّان اليوم أعمال المؤتمر الدولي الأول للكيمياء التطبيقية والتقنيات الحيوية، بمشاركة باحثين من المملكة، وعدد من الدول العربية والأجنبية.ويهدف المؤتمر -الذي يستمر يومين- إلى توفير فرصة لالتقاء الباحثين والخبراء في مجالات الكيمياء التطبيقية والتقنيات الحيوية والطبية المختلفة، لتشكيل فرق بحثية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وذلك بعد فترة انقطاع دامت عامين خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.ويناقش المشاركون في المؤتمر ما يزيد على 100 ورقة علمية، تتناول موضوعات علمية حديثة، منها الكيمياء التحليلية والطبية واستخدام المركبات العضوية كأدوية، إضافة إلى أبحاث لفهم نظام الإفراز السابع في البكتيريا المسببة لمرض السل، وآليات النشر في مجلة (آي. إس آي) المتخصصة في علم الكيمياء.// انتهى //16:58ت م0149