الرياض 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسقدم مركز الوعي الفكري بوزارة التعليم ورشة عمل بعنوان: "تطلعات مركز الوعي الفكري نحو بيئة تعليمية آمنة فكريا"، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للتعليم 2022 المقام في الرياض.وأوضح المشرف العام على المركز الدكتور فهد بن مطلق العتيبي أن المركز يهدف إلى تحقيق السلامة الفكرية في الأوساط التعليمية، وتعزيز الولاء والانتماء للوطن، وبناء الشخصية الوطنية المعتزة بهويتها وثقافتها وعمقها التاريخي والقادرة في الوقت نفسه على التعايش مع الآخر والمنافسة عالميا، والمؤمنة بالتعددية الثقافية، والوسطية وجميعها قيم وطنية أصيلة.وبيّن أن المركز يعمل مع إدارات التعليم والجامعات لتعزيز الوعي الفكري بمفهومه الشامل، ولضمان سلامة المناهج التعليمية الفكرية، والبيئات التعليمية، سواء مايتعلق بالمعلم أو الطالب، وذلك من خلال برامج وفعاليات ومسابقات وطنية تحقق هذه المستهدفات، مشيرا إلى أن المركز يتعاون مع الجامعات وإدارات التعليم للعمل على خلو المناهج التعليمية والمصادر العلمية مما يشوبها فكريا من خلال آلية حوكمة دقيقة، حيث تم إجراء أكثر من مئتي ألف تعديل على المناهج لتنقيتها فكرياً وتزويدها بالقيم الوطنية.// انتهى //17:01ت م0152