لندن 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسأجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء الجمهورية الأيرلندية مايكل مارتن.وناقش الجانبان خلال الاتصال التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في إقليم أيرلندا الشمالية في أعقاب الانتخابات المحلية التي أجريت الأسبوع الماضي هناك.وأكد الطرفان ضرورة العمل المشترك لتفعيل سلطات الإقليم المفوضة في أسرع وقت، والإجراءات التي يجب اتخاذها للحفاظ على عملية السلام والاستقرار السياسي في الإقليم.// انتهى //17:01ت م0153