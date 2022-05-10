الرياض 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واستغادر بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات للسيدات اليوم إلى دولة الكويت الشقيقة، للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة 2022 خلال المدة من الخامس عشر حتى الرابع والعشرين من شهر مايو الجاري، ويلتقي في أولى مواجهاته بمنتخب البحرين يوم الخامس عشر من شهر مايو الجاري، فيما ستكون المواجهة الثانية أمام منتخب الكويت في السابع عشر من الشهر ذاته، قبل أن يواجه بعدها بيومين نظيره الإماراتي.وتعدّ هذه المشاركة الثانية في تاريخ المنتخب الوطني الأول للصالات، إذ كانت المشاركة الأولى في الدورة السادسة لرياضة المرأة الخليجية عام 2019 واحتل حينها الأخضر المركز الثالث.من جانبها أكدت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم مدير إدارة كرة القدم النسائية لمياء بن بهيّان أن أخضر الصالات للسيدات يهدف من خلال هذه المشاركة إلى تقديم مستوى مشرّف، والسعي لتحقيق نتائج إيجابية، مشيرةً إلى أهمية أن تعكس هذه المشاركة التطور والنمو الذي تشهده كرة القدم النسائية في المملكة ودول الخليج الشقيقة في الفترة الماضية.من جهتها أوضحت المشرف العام على المنتخبات الوطنية النسائية عالية الرشيد أن الإعداد لهذه المشاركة جاء وفق إطار وخطة قام عليها الجهاز الفني، نُفذت على ثلاث مراحل، ابتدأت بتجارب الأداء لاختيار اللاعبات واستدعائهم للمنتخب، تلتها مرحلة الرياض وجدّة التي استمرت طوال شهر رمضان المبارك، وأخيرًا المعسكر الذي شهدته الرياض، وتضمن برنامج هذه المرحلة لعب مباراتين وديتين أمام المنتخب الكرواتي، مؤكدةً أن المواجهتين جعلت الفريق جاهزا للمشاركة في هذه الدورة.// انتهى //17:01ت م0154