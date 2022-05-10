الرياض 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسشاركت جامعة بيشة في إثراء فعاليات وورش عمل وجلسات المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، الذي تنظمه وزارة التعليم خلال المدة من 7 إلى 10 شوال 1443هـ، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث نفّذت 3 ورش عمل في مجالات إستراتيجيات التدريب والتدريس والتقويم وتحديات التعليم.وشهد اليوم الأول من المؤتمر تنفيذ الجامعة ورشة عمل بعنوان "إستراتيجيات التدريب وتقويم الأثر التدريبي عن بُعد خلال جائحة كورونا"، قدمها الدمتور سعد الرمثي، وذلك بحضور سعادة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن محسن صفحي، وعددٍ من المهتمين والزوّار.كما نفذت الجامعة في ثاني أيام المؤتمر ورشتي عمل، الأولى بعنوان "إستراتيجيات التدريس والتقويم الفعالة في ظل الازمات" قدمتها الدكتورة نورة الأسمري، والأخرى بعنوان "تحديات التعليم عن بعد في ظل أزمة كورونا" قدمها الدكتور محمد معجب، وذلك بحضور عددٍ من المتخصصين والزوّار ومنسوبي الجهات المشاركة في المؤتمر.فيما وقّعت الجامعة 6 مذكرات تفاهم مع عدة جامعات وجهات تعليمية تمثلت في جامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالعزيز، والجامعة السعودية الإلكترونية، وجامعة الباحة، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وذلك رغبةً في تحقيق التكامل، وتبادل الخبرات في المجالات الأكاديمية والتدريبية والتطويرية.وتأتي مشاركة الجامعة في هذا الحدث الكبير -الذي يتيح التواصل المباشر مع المجتمع الأكاديمي والجمهور- من أجل تعزيز التعاون مع الجامعات والجهات التعليمية والعلمية المحلية والدولية، خاصة أن المؤتمر يجمع 262 جهة تعليمية محلية وعالمية تحت سقف واحد، إضافة إلى مشاركة 180 متحدثاً ومتحدثة في جلسات وورش المؤتمر.// انتهى //17:02ت م0155