القاهرة 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسبدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع الـ (11) للجنة تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحُرة العربية الكبرى، برئاسة مدير إدارة منظمة التجارة العالمية بوزارة التجارة والصناعة المصرية محمد الشحات، ومشاركة وفود من الدول العربية.ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع مستشار معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبد العزيز الرومي.وأوضح مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الدكتور بهجت أبو النصر في تصريح على هامش الاجتماع أنه بناء على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي تم عمل ملحق تسهيل التجارة حتى تتوافق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مع المناطق الأخرى في العالم وتكون متوافقة مع ما هو موجود في منظمة التجارة العالمية.وأضاف أن الأمانة العامة للجامعة العربية أرسلت المسودة الأولية لهذا الملحق -بعد إعدادها- إلى الدول العربية لإبداء ملاحظاتها، وجاءت ملاحظات من دولتين عربيتين، بعضها حول النواحي الشكلية، والأخرى حول التنسيق بين لجنة تسهيل التجارة وباقي اللجان الأخرى المعنية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تتناول موضوعات متشابكة تتعلق بالنقل، والجمارك، والصحة، والصحة النباتية.وأفاد أبو النصر بأن هدف الدول الأعضاء من إعداد هذا الملحق هو تيسير وتسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مُعربًا عن أمله في انتهاء اللجنة من صياغة مسودة ملحق تسهيل التجارة في صورته النهائية خلال هذا الاجتماع لرفعه للاجتماع المقبل للجنة التنفيذ والمتابعة في يونيو المقبل لاعتماده من قِبَل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في سبتمبر المقبل.ويناقش الاجتماع الـ (11) للجنة تسهيل التجارة -على مدى ثلاثة أيام- مذكرة الأمانة العامة للجامعة العربية بشأن مراجعة المسودة الأولية للملحق لتسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.// انتهى //17:40ت م0159