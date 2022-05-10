الرياض 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واستنطلق غدًا الأربعاء على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف منافسات النسخة الـ 20 من بطولة النخبة لكرة اليد 2022م، تحت مسمى "نخبة كبار اليد"، بمشاركة الأندية الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي الحالي 2021- 2022م وهي: «مضر – والخليج – والنور – والصفا»، وتستمر البطولة حتى يوم الجمعة القادم.وسيشهد اليوم الأول من البطولة إقامة مباراتين، حيث سيلتقي في الأولى الخليج مع منافسه النور عند الساعة 5:00 مساءً، ويلعب في اللقاء الآخر الذي يقام في تمام الساعة 7:30 فريق مضر مع نظيره الصفا.ويعد حامل لقب النسخة الماضية نادي النور هو الأكثر تحقيقاً للبطولة بـ 8 ألقاب، ويليه النادي الأهلي ونادي مضر بـ 5 ألقاب لكل منهما، ثم نادي الوحدة بلقب واحد، فيما لم ينال أي من ناديي الخليج والصفا المشاركين في هذه النسخة لقب البطولة منذ انطلاقتها.وتعاقدت الأندية المشاركة في البطولة هذا الموسم مع 10 لاعبين لتدعيم صفوفها في منافسات البطولة التي تُلعب على مدى 3 أيام متتالية، وبدأت بتعاقد مضر مع الدولي البحريني علي عيد، ولاعبه السابق حسن الخضراوي، فيما استقطب الخليج الدولي القطري أمين زكار، ولاعب المواليد حسام نبيل، والحارس الدولي عمرو عبدالسلام، ووقع النور مع المحترف البرتغالي جورج دي سيلفيا، واللاعب الدولي صادق المحسن، ودعّم الصفا صفوفه بالدولي التونسي خالد حاج يوسف، والدولييَن نواف المطيري ومرهون الماء.// انتهى //17:43ت م0160