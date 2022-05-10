الرياض 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسأقرّ الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا UEFA) اليوم في إعلانٍ له جملة من التعديلات على نظام مسابقة دوري أبطال أوروبا بإضافة أربعة أندية، ليرتفع العدد إلى 36 ابتداءً من موسم 2024 - 2025.هذا القرار سيؤدي إلى زيادة عدد المباريات التي سيخوضها كل نادٍ في الدور الأول بنظام المجموعة إلى 8 مباريات أمام خصوم مختلفين (4 على أرضه و4 خارجها)، بدلاً من 6 مباريات أمام ثلاثة خصوم (3 ذهاباً و3 إياباً).من جهته لفت رئيس اتحاد ( ويفا UEFA) السلوفيني ألكسندر تشيفيرين في تصريحٍ صحفي النظر إلى دور النظام الجديد في منح التوازن الحقيقي للبطولة عموماً، والنقلة التطويرية في ميزان المنافسة، إلى جانب ضمانه توفير إيرادات صلبة، ستستفيد منها الأندية المشاركة، ورابطات الدوري في الدول الأوروبية المشاركة، وعلى كرة القدم في مختلف أنحاء القارة العجوز.// انتهى //18:34ت م0170