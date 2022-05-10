جيزان 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسنفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بجازان خلال اجازة عيد الفطر المبارك أكثر من ١٣٩٦ زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية وباشرت أكثر من٧٠٠ بلاغ، تم خلالها تحررت أكثر من ٨٥ مخالفة .وكثفت الفرق الرقابية جولاتها على التخفيضات التجارية لمستلزمات عيد الفطر المبارك بهدف التحقق من التزام السلع والمنتجات ومستلزمات عيد الفطر المبارك المعروضة للبيع لدى المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك التي تطبقها الوزارة، ومسح لأسعار السلع الغذائية والتموينية بشكل يومي عن طريق رابط مسح الاسعار الموجود لدى الفرق الرقابية .وحث فرع وزارة التجارة بجازان جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون في الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر الاتصال على مركز البلاغات١٩٠٠ أو عن طريق تطبيق بلاغ تجاري .// انتهى //18:37ت م0172