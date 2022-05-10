الرياض 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسناقشت جلسات اليوم الثاني لمؤتمر مستقبل الطيران -المنعقد حاليا في الرياض- سبل "تسهيل استدامة النظام البيئي في المطارات"، ومشروع البحر الأحمر كنموذج بوصفه وجهة جديدة في المملكة العربية السعودية يُعوّل عليها الكثير لتقديم تجارب حصرية ومخصصة، إضافة إلى كونها مدعومة بتجارب الزوار من الدرجة الأولى والاستدامة، تحدّث فيها الرئيس التنفيذي لشركة DAA الدولية والمدير التنفيذي لمشروع مطار شركة البحر الأحمر جوزيف سترات فورد، وكبير المديرين الإداريين للإستراتيجيات والاستشارات في الشرق الأوسط فرانشيسكو بافوني.وتناولت الجلسة سبل تطوير مستقبل شركة البحر الأحمر للحصول على نظرة عالمية أولى حول كيفية ترجمة الرؤية السعودية إلى واقع تشغيلي متكامل.كما ناقشت الجلسة موضوع "أمن وسلامة الطيران وإدارة المخاطر والإستراتيجية"، وأفضل المعايير في أمن وسلامة الطيران، وكيفية تحسين الإنتاجية دون الإضرار بالأمن، إضافة إلى مناقشة قضايا الأمن السيبراني والتقنيات التي تدعم اكتشاف التهديدات من البضائع والأمتعة ومناولة الركاب وتقديم الطعام والأمن الأرضي والموازنة بين الجهود واحتياجات السلامة والمرونة مع تغير الإجراءات والتكنولوجيا، وذلك بمشاركة كل من نائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس عبد الرحمن الحسن، ورئيس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور محمد حمد الكويتي، والمدير العام للأمن السيبراني في الهيئة العامة للطيران المدني محمد سرحان ورئيس منع الخسائر بمطارات "Adani" الهندية أميت دباس.// انتهى //18:41ت م0173