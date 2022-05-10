الرياض 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسشاركت أرامكو السعودية في فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران، الذي يُعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وتنظمه الهيئة العامة للطيران المدني خلال المدة من 9 إلى 11 مايو الجاري، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.وتأتي مشاركة أرامكو السعودية في فعاليات هذا المؤتمر كراعٍ إستراتيجي، ومُسهم في صناعة الطيران في المملكة.وتحدّث نائب الرئيس للخدمات الصناعية في أرامكو السعودية فهد العبدالكريم في جلسة نقاش بعنوان "دور الطيران في التنمية الاقتصادية، لا سيّما في دورها الفعّال في إنتاج وصناعة الزيت"، مشيرًا إلى أن الطيران يعد أحد أكثر الصناعات العالمية التي تربط الثقافات والصناعة والمجتمعات عبر القارات، وعلى المستوى الاقتصادي يلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد العالمي والبُنية التحتية.وأضاف أن الطيران هو مُسهم رئيس في الازدهار الاقتصادي العالمي، حيث يوفّر أكثر من شبكة نقل عالمية ضرورية للأعمال التجارية العالمية، كما أنه أيضًا يولّد نموًا اقتصاديًا من خلال خلق العديد من فرص العمل، وتيسير أعمال التجارة والسياحة.// انتهى //18:55ت م0174