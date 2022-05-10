عمّان 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي اليوم بنظيره العُماني الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي الذي يزور الأردن حاليا.وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق في مجال التدريب العسكري المشترك وتبادل الخبرات والتمارين العسكرية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في كلا البلدين.// انتهى //18:55ت م0176