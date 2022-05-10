ابوجا 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022م واسيُعقد بالعاصمة النيجيرية أبوجا حاليا أعمال مؤتمر رؤساء البرلمانات الأفريقية بمشاركة رؤساء البرلمان بالدول الأفريقية.ويبحث المؤتمر -على مدى ثلاثة أيام- السبل والتدابير اللازمة لتحفيز عملية الانتعاش الاقتصادي الشاملة والمستدامة للبلدان الأفريقية في أعقاب جائحة كوفيد-19 مع التركيز على دور التشريعات وتوفير منصة للمناقشة والحوار والعمل لصالح رؤساء البرلمانات الأفارقة لوضع قوانين أفضل من شأنها وضع مقاربة أكثر فعالية لتسيير الشأن المالي والاقتصادي في القارة الأفريقية.كما يبحث أفضل القواعد والممارسات لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك من أجل وضع الحلول التشريعية لمواجهة التحديات الأفريقية.// انتهى //18:56ت م0177