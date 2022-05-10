جدة 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسوفرت إدارة موسم جدة 2022 عدداً من الخدمات المساندة الخاصة لزوار مناطق الموسم للتسهيل عليهم في قضاء رحلتهم الممتعة داخل مناطق الفعاليات والاستمتاع بالعروض المقدمة والتجارب الجديدة في أجواء مريحة وسعيدة وبكل يسر وسهولة .كما خصصت المواقف المجانية في مناطق الفعاليات، وسيارات القولف بمختلف المقاسات وبأسعار رمزية، في تسهيل عملية تنقل أفراد الأسرة وخاصة فئات الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بين المواقع، إضافة إلى السكوتر الكهربائي.وعملت إدارة الموسم على تهيئة الممرات الخاصة في كل منطقة لذوي الاحتياجات الخاصة، لتمكينهم من الاستمتاع بجميع الفعاليات وقضاء أسعد الأوقات مع أسرهم، إضافة إلى المواقف المجانية التي تم توفير عدد منها في كل منطقة .وأوضح الزائر سهيل العمودي أن تكامل الخدمات في مناطق الفعاليات سهلت من عملية تنقل الزوار، وشجعت الأسر من جميع الفئات العمرية على الحضور والتنقل بين المواقع بكل سهولة ويسر والاستمتاع بالعروض المقدمة .بدورها نوهت أم محمد السلمي -معلمة- بالخدمات التي وفرتها إدارة الموسم لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن لتمكينهم من مشاركة أسرهم هذه اللحظات الجميلة في مناطق الفعاليات .وأكد المهندس عماد أحمد أن أهم المقومات الرئيسة في كل منطقة من مناطق الترفيه أو المناطق السياحية هو توفر الخدمات وتكاملها حتى ينعم الزائر لها بقضاء أوقاتاً سعيدة ومريحة مع أسرته فيها.وأضاف أن كل ذلك هو ما يجدونه على أرض الواقع في مناطق فعاليات موسم جدة هذا العام، موضحاً أنه زار منطقة جدة آرت بروميناد عدة مرات، وقد شجعه توفر الخدمات فيها على تكرار تجربته، حيث وُجِدَت خدمات التنقل في كل مكان وبأسعار رمزية، إضافة إلى المواقف المجانية المتوفرة على طول منطقة الفعاليات .//انتهى//18:58ت م0178