الرياض 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسشهد مؤتمر مستقبل الطيران -المقام في الرياض من 9 إلى 11 مايو الجاري- توقيع اتفاقية تعاون في مجال التدريب المتقدم على الطيران بين أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران وأكاديمية إيربيزنس AirBusiness، التابعة لشركة إيرباص لصناعة الطائرات.وبموجب هذا التعاون ستكون أكاديمية الأمير سلطان شريكاً تنفيذياً لأكاديمية AirBusiness وسيتيح لها ذلك إمكانية الحصول على حلول وبرامج مختارة في مجالات إدارة الطيران والتميز التشغيلي والقيادة.وأشار الرئيس التنفيذي لأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران الكابتن إسماعيل الكشي إلى أن الشراكة مع Airbus من شأنها تعزيز برامج التدريب في الأكاديمية وتزويد المهنيين المتخصصين في مجال الطيران بالمهارات والقدرات ذات الصلة، وهي شراكة محفزة لإدراكنا التام بأهمية جودة البرامج، حيث تتواءم تمامًا مع إستراتيجية التدريب التي تتبناها الأكاديمية.// انتهى //19:00ت م0179