الرياض 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسحققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلى مستوى نضج في تقييم نضج الأجهزة العامة في إدارة وقياس الأداء لعام 2021، حيث وصلت إلى المستوى الخامس.ويأتي دور مركز أداء في تقييم النضج للأجهزة العامة لتحديد نقاط القوة وفرص التحسين في إدارة وقياس الأداء، بهدف العمل على إجراءات التحسين المستمر في الممارسات المرتبطة بخمسة مجالات رئيسية وهي: إدارة الاستراتيجية، إدارة الأداء، إدارة المبادرات، إدارة التغيير وثقافة الأداء، وتجربة المستفيد.الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حققت قفزة نوعية خلال عام واحد بانتقالها من المستوى الرابع في عام 2020م، إلى المستوى الخامس في عام 2021م من خلال استخدام أفضل الممارسات العالمية في هذه المجالات بالإضافة إلى تطبيق منهجية التحسين المستمر.// انتهى //19:10ت م0180