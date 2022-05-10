المدينة المنورة 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واساحتفى فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة مطلع هذا الأسبوع بفعاليات اليوم العالمي للهلال الأحمر والصليب الأحمر تحت عنوان ” كن إنساناً لطيفاً ” ، وذلك بمجمع العالية مول وكذلك حديقة الملك فهد، كما نظم فرع الهيئة بالمنطقة العديد من الأنشطة والبرامج، منها زيارة لدار المسنين بالمنطقة وزيارة للمدارس وإقامة ندوات ثقافية ذات صلة بيوم الهلال الأحمر والصليب الأحمر العالمي الذي يوافق الثامن من شهر مايو من كل عام .وأوضح مدير الفرع الدكتور أحمد الزهراني أن الاحتفاء ضمّ العديد من الفعاليات التوعوية الهادفة إلى إرساء مفهوم العمل الإسعافي، مبيناً أن المشاركة في هذه المناسبة تهدف إلى نشر الوعي لدى جميع أفراد المجتمع وخلق ثقافة المبادرة للتطوع ، واكتساب مهارات الإسعافات الأولية وأهميتها في تعزيز الاستجابة الإنسانية، داعياً بهذه المناسبة الجميع إلى التسجيل في البرنامج التدريبي “سفير الحياة” للإسعافات الأولية عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني للاستفادة من الدورات التدريبية المقدمة للمجتمع للإسهام في حماية الأرواح بعد حِفظ الله.وأشار الدكتور الزهراني إلى أن الهيئة تحرص على الاستفادة من هذه المناسبة في زيادة وعي المجتمع بأهمية العمل الإنساني الذي تقوم به، ليس في تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة فحسب ، وإنما لتشمل التوعية بجميع الأنشطة التي تقوم بها الهيئة لا سيما القانون الدولي الإنساني ونشر مبادئه لدى أفراد المجتمع ، إضافة إلى البرامج التي تقدمها الهيئة كبرنامج إعادة الروابط العائلية، حيث عملت الهيئة على استثمار العمل التطوعي وذلك بنشر ثقافة التطوع والتشجيع عليه ووضع البرامج والمبادرات الخاصة به ، مستفيدة من جهود المتطوعين من ناحية ، وإفادتهم عن طريق تدريبيهم في أعمال الإسعافات الأولية والإغاثة من ناحية أخرى.// انتهى //19:10ت م0181