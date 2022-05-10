الرباط 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسالتقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك في الرباط اليوم بوزير الخارجية المصري سامح شكري الذي يزور المغرب حالياً.وخلال اللقاء أشاد الوزير المصري بالأدوار الرائدة التي تضطلع بها الإيسيسكو في مجالات اختصاصها، للتعريف بالصورة الحقيقية للحضارة الإسلامية، مؤكدا دعم مصر للمنظمة في المهام المنوطة بها.من جانبه أشاد الدكتور المالك بعمق العلاقات التي تجمع المنظمة وجمهورية مصر العربية، وبالتعاون الكبير بين الإيسيسكو والجهات المصرية المختصة في مجالات عمل المنظمة، وخاصة في ظل الاحتفال هذا العام بالقاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي.// انتهى //19:16ت م0182