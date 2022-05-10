الرياض 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسشهد مؤتمر صناعة الطيران الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني حاليا بالرياض توقيع عدد من الاتفاقيات بين عدد من الشركات المحلية والأجنبية لتعزيز الصناعة والاستثمار في تقنيات التدريب والتأهيل والخدمات والتزويد بأحدث المعدات والأنظمة.وأعلنت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية وشركة تجمع مطارات الثاني توقيعهما اتفاقية شراكة لتشغيل مرافق الشحن الجوي بمطارات المملكة العربية السعودية الإقليمية والمحلية.‎وتهدف هذه الاتفاقية إلى رفع مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة في مطارات المملكة العربية السعودية والإسهام في جعل المملكة مركزاً لوجستياً يربط بين القارات، كما تطمح سال من خلال هذه الاتفاقية إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.كما وقعت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية مذكرة اتفاق مع شركة إندرا سيستيماس الإسبانية، لتركيب وتشغيل نظام برج المراقبة الجوية الافتراضي في مطار العلا الدولي، وذلك في إطار التطور الذي يشهده قطاع الطيران المدني ولمواكبة وتوطين أحدث التقنيات والأنظمة تماشياُ مع رؤية المملكة لعام 2030 م.وتشمل اتفاقية مشروع تركيب نظام البرج الافتراضي في مطار العلا الدولي إداراته عن بعد، ليكون أول مطار في الشرق الأوسط يستخدم أنظمة الأبراج الافتراضية التي تدار عن بعد، والتي لها انعكاسات إيجابية على مستوى السلامة وفعالية الخدمة والمحافظة على البيئة، بجانب تقليل التكلفة التشغيلية ، إضافة إلى تدريب وتأهيل عدد من الكوادر السعودية من مراقبين جويين ومهندسين وفنيين.وشهدت فعاليات المؤتمر كذلك توقيع شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية اتفاقية مع الأكاديمية السعودية للطيران المدني لتعزيز جهود الشركة في ضمان استمرارية أداء موظفيها بجودة عالية عبر التدريب والتطوير المستمر لمن هم على رأس العمل.وتهدف الاتفاقية لإكساب الموظفين المهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق الأداء المطلوب، إذ سيتم تدريب أكثر من 800 موظف ومتدرب خلال الفترة المقبلة، كما ستنعكس هذه الاتفاقية بشكل كبير على سلامة الأجواء، خاصة أن الموظفين سيتدربون على جميع الأنظمة والتقنيات التي تسهم في سلامة أجواء المملكة، وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للطيران المدني، بما يساعد على تعزيز كفاءة واحترافية المراقبين الجويين ومهندسي الصيانة.وأعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية (سانس)، وشركة آتوس السعودية توقيعهما اتفاقية لمشروع إدارة خدمات وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات بالتعاون بين الجانبين، وذلك على هامش مؤتمر مستقبل الطيران الذي تستضيفه المملكة بهدف الوصول إلى بنية تحتية تقنية تمكّن الملاحة الجوية من أداء مهام عملها على أكمل وجه، ضمن مشروع إدارة خدمات وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات.كما أبرمت أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران التابعة لمجموعة الخطوط السعودية اتفاقية مع شركة (L3Harris) الأمريكية المتخصصة في إلكترونيات الطيران لتوريد (6) أجهزة محاكاة تشبيهية متنوعة للتدريب المتقدم على الطيران.وتتضمن الاتفاقية حصول الأكاديمية على جهازي محاكاة كاملة لطائرة أيرباص (A320neo)، و جهازاً محسّناً لطراز (A320) بشاشة مسطحة (320 EFPT)، وكذلك جهازين آخرين للتدريب (320 FPT)، وعلى جهاز تدريب المحاكاة الأرضي (Driver AirSide Simulator) الذي صُمم لتدريب موظفي المطار وفق أعلى مستويات الأمان وسيكون الأول من نوعه على الإطلاق الذي يتم عرضه على مستوى أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.من جانبها أعلنت شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران SAEI عن خطتها لتهيئة إحدى حظائر صيانة الطائرات في المشروع المستقبلي قرية الصيانة لاستيعاب تقنيات تمكّنها من تحويل طائرات الركاب من نوع بوينج B777 والطائرات الضخمة إلى طائرات مخصصة للشحن وذلك لمواكبة الطلب على هذا النوع من الطائرات، وذلك بإبرام اتفاقية مع شركة ماموث للشحن Mammoth Freighters، وقد أُنشئ هذا المركز كاستثمار جديد يعزز من قدراتها وإمكاناتها.واتفقت الشركة على المشاركة في تحويل سبع طائرات من نوع بوينج Boeing 777 من طائرات تجارية إلى طائرات تستخدم لأغراض الشحن، وفي الوقت الذي يُتوقع فيه إجراء التحويلات الأولية في مقر شركة ماموث بالولايات المتحدة، تخطط SAEI لتحويل طائرات Boeing 777 300ER المملوكة للخطوط السعودية في حظائر الطائرات الخاصة بها في مدينة جدة.كما أبرمت شركة مطارات القابضة اليوم مذكرة تفاهم مع الجمعية الأمريكية للمديرين التنفيذيين في المطارات (AAAE)، بهدف وضع إطار عمل بين الطرفين؛ لتبادل الخبرات والمعارف والمعلومات وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:50ت م0191