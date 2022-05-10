الرباط 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسالتقى رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة في الرباط اليوم بوزير الخارجية المصري سامح شكري الذي يزور المملكة المغربية.وتناولت مباحثات الجانبين استعراض مختلف أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين بما فيها البُعد البرلماني، حيث عبّرا عن أملهما في النهوض بهذه العلاقات إلى مستويات أفضل.كما عبّرا عن ارتياحهما لتطابق وجهات نظرهما ودعمهما المتبادل للقضايا التي تستأثر باهتمامهما المشترك، وخاصة داخل مختلف المحافل والهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية.// انتهى //19:51ت م0192