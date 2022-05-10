إسلام آباد 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسأكد وزير الخارجية الباكستاني بيلاول بوتو زرداري حرص بلاده على تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع الصين، بما في ذلك التنفيذ السريع للممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.صرح بذلك خلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى لمجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية الذي انعقد اليوم بمبادة الصين.وأضاف بيلاول أن باكستان تؤيد مبادرة التنمية العالمية المقترحة من قبل الصين، واصفا إياها بأنها منصة مفيدة لتسريع الجهود وتنسيقها فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.كما أعرب عن قلقه إزاء بُطء التقدم المحرز على صعيد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بسبب الأزمات المتعددة الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وتغير المناخ والصراعات الجيوسياسية.// انتهى //19:51ت م0193