الرياض 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسسجلت الرياضة حضوراً لافتاً في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، من خلال "جناح" دوري المدارس، الذي يمثل شراكة حقيقية بين وزارة التعليم ووزارة الرياضة، تجسد رؤية المستقبل المشرق الذي تتطلع جميع مؤسسات الدولة لتحقيقه، وجعله واقعا مُعاشا للأجيال القادمة.ويقدم جناح دوري المدارس التابع لوزارة الرياضة مشروعه بوصفه مشروعاً ريادياً للرياضة المدرسية، يهدف إلى صناعة وبناء جيل قادر على النهوض بالرياضة السعودية من مختلف الجوانب، وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذا الشأن، إذ تسعى الوزارتان من خلاله إلى اكتشاف ودعم المواهب على مستوى المدارس بجميع مناطق ومحافظات المملكة، إلى جانب ترسيخ ثقافة مفادها "الرياضة أسلوب حياة"، من خلال رفع مستوى الوعي المجتمعي تجاه ممارسة النشء لمختلف الأنشطة والألعاب الرياضية المتنوعة، استناداً على الموهبة والميول والإمكانيات والهواية.// انتهى //19:58ت م0196