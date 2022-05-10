الرياض 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واستناولت ورش العمل المقامة لليوم الثالث من أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 عددا من الموضوعات المستهدفة لقطاع التعليم بجميع جوانبه، شملت المفاهيم الجديدة في التدريس، وأفضل الممارسات في جودة التعليم ومخرجاته، والتمويل والاستثمار في التعليم، ومتطلبات تطوير البنية التحتية للمنظومة التعليمية، حيث بلغ عدد الورش في نهاية اليوم 64 ورشة عمليّة، حضرها ما يُقارب 9600 مشارك.وتحدّث المشاركون في ورش العمل حول الجهود التي أحرزها التعليم مروراً بالتحديات والفرص التي واجهته في ظل جائحة كورونا من المنظور العالمي والمحلي، ومن خلال التطرق إلى مستقبل التعليم الجامعي، كما قدم مجموعة من المحاضرين نموذجاً مقترحاً لبناء كليات رقمية في ظل الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب تناول مؤشرات قياس الأداء التعليمي بالتأكيد على أهمية التطوير المهني التعليمي أثناء الجائحة، وتنمية مهارات المستقبل، وتعظيم الأثر التشغيلي من خلال التحول الرقمي، ودور الاعتماد التقني والمهني في تنمية القدرات البشرية ومواءمتها مع سوق العمل.واستعرضت الجامعات السعودية تجاربها في مجالاتٍ عدة، منها جهود البحث العلمي في جامعة الطائف بين التحدي والنجاح، واستعراض تصميم الخبرات التعليمية "منصات جامعة الملك خالد أنموذجاً"، وتجربة كلية السياحة وكلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز في مواءمة سوق العمل وتنمية القدرات البشرية، وتجربة جامعة الملك فيصل حول الابتكار في تصميم البرامج التعليمية، فيما جاء على صعيد ورش العمل التي قدمتها جهات حكومية دولية استعراض ممثلّو الحكومة النيوزيلندية دور نيوزيلندا كشريك تعليمي للمملكة.// انتهى //19:58ت م0197